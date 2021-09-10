Восени організм людини може піддаватися стресу через зміну погоди з теплих літніх днів на похмурі та прохолодні. Також у цей період збільшується кількість респіраторних захворювань, від яких особливо можуть постраждати люди зі слабким імунітетом.

Сушеф кулінарного реаліті Нового каналу Микита Єфанов розповів, що треба включити у свій раціон восени, щоб імунна система була міцною, а настрій завжди хорошим.

За словами сушефа, у вересні прилавки просто ломляться від свіжих фруктів, тому необхідно цим користуватися та додавати їх у своє харчування.

Виноград

– Стиглий, солодкий виноград багатий на вітаміни А, С, В6 та мінерали – калій, кальцій, залізо та магній, – розповів Микита.

Ягоди є натуральним очисником, допомагають організму впоратися з вірусами та інфекціями. А ще протидіють стресам та загострюють концентрацію уваги.

Яблука

Яблука не лише смачні, а й служать джерелом вуглеводів, мінералів, вітамінів та антиоксидантів. М’якоть плоду містить залізо, що легко засвоюється. А кальцій необхідний для зміцнення зубної емалі та кісткової тканини. Яблука майже гіпоалергенні, тому їх можна вживати по 2-3 штуки на день.

Груша

У плодах містяться речовини, які здатні підвищувати захисні сили організму, протистояти інфекційним захворюванням, справляти протизапальну дію та навіть боротися з осінньою депресією. Груша є гіпоалергенною, ось чому цей чудовий десерт дають навіть малюкам. Недарма грушеве пюре – поширений варіант дитячого прикорму.

Слива

Єфанов стверджує, що основна корисна властивість сливи – м’яке очищення шлунка. А ще вона містить білки, вуглеводи, органічні кислоти, кальцій, фосфор, магній. Крім того, в ній є унікальна речовина – кумарин, що перешкоджає утворенню тромбів.

Диня

У дині міститься речовина, яка відновлює пошкоджені нервові клітини. А вітамін С сприяє зміцненню імунітету та судин, тому диня корисна тим, хто часто хворіє.

До того ж більше про кулінарію та цікаві рецепти можна дізнатися у реаліті Пекельна кухня. Другий випуск можна переглянути у понеділок о 19.00 на Новому каналі.

Варто пам’ятати, що захоплюючись здоровим способом життя та правильним харчуванням, треба дотримувати принципу балансу. Інакше можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

Здоров’я залежить не лише від харчування, а й від емоційного стану людини, тому якщо людині заборонити їсти абсолютно все, що вона полюбляє, то вона або не буде дотримуватися рекомендацій, або почуватиметься пригніченою. Їй буде нецікаво жити, буде постійно поганий настрій. Детальніше про те, чим загрожує здорове харчування – читайте на Фактах ICTV.