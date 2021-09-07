Захоплюючись здоровим способом життя та правильним харчуванням, треба дотримувати принципу балансу. Інакше можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

Про це розповіла дієтолог Юліана Ергешова.

– Під час правильного харчування важливо дотримуватися принципу балансу. Усі рекомендують 80 на 20. Тобто 80% харчування має бути здоровим, збалансованим, правильним, гарно приготованим, натуральним. І 20% можна залишити для душі, – коментує Юліана Ергешова.

Захоплення лише корисними продуктами може негативно відобразитися на емоційному та психічному стані людини.

– Здоров’я залежить не лише від харчування, а й від емоційного стану людини, тому якщо людині заборонити їсти абсолютно все, що вона полюбляє, то вона або не буде дотримуватися рекомендацій, або почуватиметься пригніченою. Їй буде нецікаво жити, буде постійно поганий настрій, – додає дієтолог.

За її словами, загалом на здоровому харчуванні допускається і певна кількість цукру, і певна кількість солі.

Для здорових людей – це столова ложка цукру і чайна солі на день.