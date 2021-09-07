Увлекаясь здоровым образом жизни и правильным питанием, надо соблюдать принцип баланса. Иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Об этом рассказала диетолог Юлиана Эргешова.

— Во время правильного питания важно придерживаться принципа баланса. Все рекомендуют 80 на 20. То есть 80% питания должно быть здоровым, сбалансированным, правильным, хорошо приготовленным, натуральным. И 20% можно оставить для души, — комментирует Юлиана Эргешова.

Питание только полезными продуктами может негативно отразиться на эмоциональном и психическом состоянии человека.

— Здоровье зависит не только от питания, но и от эмоционального состояния человека, поэтому если человеку запретить есть абсолютно все, что он любит, то он либо не будет следовать рекомендациям, или будет чувствовать себя угнетенным. Ему будет неинтересно жить, будет постоянно плохое настроение, — добавляет диетолог.

По ее словам, в целом на здоровом питании допускается и определенное количество сахара, и определенное количество соли.

Для здоровых людей — это столовая ложка сахара и чайная соли в день.