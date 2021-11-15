Виноград – корисний продукт, багатий флавоноїдами, поліфенолами, вітамінами С, Е, В1, В2, В4, В5 і В6, В9, а також мікро- і макроелементами – селеном, цинком, міддю, кальцієм і магнієм, здатний не лише збагатити організм цими корисними речовинами, а й позитивно впливає роботу шлунково-кишкового тракту.

Науковці з Каліфорнійського університету провели дослідження та встановили, що він має антибактеріальні, противірусні властивості, а також здатний знижувати рівень холестерину.

Вони досліджували вплив винограду у сушеному вигляді на кроликів та мишей.

Фахівці дійшли висновку, що якщо додавати родзинки зі столових сортів до раціону, це може покращити функцію печінки, кишечника і навіть сприяє схудненню.

Після експерименту кількість корисних бактерій у кишечнику у тварин збільшилась, загальний рівень холестерину знизився на 6,1%, а загальна кількість жовчних кислот – на 40,9%.

У подальшій перспективі вживання винограду та родзинок зі столових сортів може зменшувати ризик розвитку діабету, появи ожиріння та запалень у кишечнику.

Джерело: Nutrients