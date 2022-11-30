Мігрень — це не звичний головний біль, а сильний, регулярний і пульсуючий з одного боку голови. Він може тривати до трьох діб та супроводжуватися великою чутливістю до світла та різних звуків, у хворого виникають порушення зору та навіть мови, нудота й блювота.

Які симптоми цієї хвороби, причини її виникнення та як її попередити і лікувати, Фактам ICTV розповіла невролог Людмила Черняк.

Що таке мігрень

Мігрень – це неврологічне захворювання, приступоподібний стан із чіткими клінічними проявами та стадіями розвитку. Це хронічний розлад, що супроводжується сильним однобічним головним болем, що пульсує.

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Ця хвороба – важке випробування. Та з нею можна навчитися жити і зменшити частоту нападів. Головне – разом з лікарем обрати правильне лікування.

Cимптоми мігрені

Симптоми мігрені виникають поетапно. Ця хвороба має продромальний період, коли упродовж доби перед нападом у людини вже проявляються певні симптоми. Саме вони свідчать про те, що мігрень близько. Це може бути втома, бажання з’їсти щось солодке тощо. Тож люди, які хворіють на мігрень, можуть передбачити цей напад.

А далі розвивається сам напад мігрені. Він може бути з аурою: якимись особливими передвісниками, які характерні для кожної людини і повторюються від нападу до нападу. А може бути мігрень без аури, без цих симптомів.

Зазвичай аура мігрені триває від 5 хвилин до години. Її симптоми наростають поступово. Виникає порушення зору, зображення стає спотвореним. Перед очима можуть з’явитися миготливі, зигзагоподібні лінії. Можуть навіть виникнути порушення мови. Людині важко вимовити і згадати певні слова.

Після аури з’являється чіткий больовий приступ, однобічний, пульсуючий. Він може бути сильний або помірний, зважаючи на те, як протікає мігрень. Може супроводжуватися нудотою, блюванням, з’являється загальна чутливість до світла, запахів.

Якщо мігрень без аури, то сильний, пульсуючий, стискаючий головний біль виникає одразу. Під час руху головою або зміни позиції тіла він посилюється. Іноді виникає навіть надмірна чутливість до дотику. Приступ мігрені триває до трьох діб. Якщо голова болить довше, це може бути проявом іншої неврологічної хвороби.

Причини виникнення мігрені

Причини появи мігрені остаточно не досліджені. Вчені кажуть: ця хвороба часто передається у спадок. Провокують мігрень сильний стрес, фізична перевтома та емоційні переживання.

А ще – розлади сну, початок місячних у жінок та певні харчові продукти. У кожної людини спровокувати напад може інший продукт. Наприклад, молоко чи квашена капуста, в’ялена риба або ж сири з пліснявою. Та найбільше провокує напади алкоголь.

Як лікувати мігрень

Лікування мігрені починається із парацетамолу, аспірину, протизапальних препаратів, диклофенаку. Тобто групи протизапальних нестероїдних препаратів. Або метоклопраміду – це препарат, який зменшує нудоту, блювання.

Ліки від мігрені, які зменшують біль, найкраще приймати ще до нападу, коли він лише розвивається.

Наступна група ліків – тріптани, що підвищують рівень серотоніну в мозку і зменшують запалення судин. Та ефект від тріптанів є не завжди. Тому треба дуже індивідуально підходити до лікування.

Чи виліковна мігрень

Механізми розвитку мігрені вивчають донині . Вчені десятки років шукають препарати, які можуть допомогти хворому під час нападу цього неврологічного захворювання. Ліків саме від мігрені не існує. Є препарати, які допомагають зменшити симптоми цієї хвороби.

Щоб позбутися мігрені, треба переглянути свої звички і спосіб життя.

Профілактика

Попередити мігрень можна. Людина має дотримуватися певного режиму харчування й відпочинку та уникати стресів. А ще – повинна дотримуватися рекомендацій лікаря.