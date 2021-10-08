Наступила осень, и снова горит трава. А вместе с дымом в воздух поднимаются вредные вещества, тяжелые металлы и тому подобное.

— Во время сжигания одной тонны органики высвобождается около девяти килограммов вредных веществ, которые могут привести даже к онкологическим заболеваниям, — говорит председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

Активисты, борющиеся за чистоту окружающей среды и против поджигателей, сообщили, что час пребывания у костра по опасности равен пяти часам прогулки вдоль оживленной трассы. Значит, сами поджигатели тоже подвергаются опасности.

Раньше человеку, который поджег небольшую кучу сухой травы, грозил штраф 170 грн, а сейчас поджигателю придется из собственного кармана выложить более 3 тыс. грн. Если огонь нанес серьезный ущерб, для физических лиц штраф может достигать более 6 тыс. грн.

Экоинспекторы, выезжающие на рейды ежедневно, предлагают альтернативу — компостирование растительных отходов. Впрочем, люди до сих пор нарушают закон и привычно кивают на опыт предков.

Селяне считают компостирование более неприятным делом, чем сжигание травы, потому что если все сделают компостные ямы, то в селе будет стоять смрад. А вот неприятный запах вредного для них и их детей дыма их не пугает.

Когда в пригородах сжигают травяную подстилку, а на огородах — остатки растительности, над городами нависает смог, что пагубно сказывается на здоровье жителей.