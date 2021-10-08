Настала осінь, і знову горить трава. Разом із димом у повітря здіймаються шкідливі речовини, важкі метали тощо.

– Під час спалювання однієї тонни органіки вивільняється близько дев’яти кілограмів шкідливих речовин, що можуть призвести навіть до онкологічних захворювань, – каже голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Активісти, що борються за чисте довкілля і проти паліїв, повідомили, що година перебування біля вогнища за небезпечністю дорівнює п’яти годинам прогулянки уздовж траси із інтенсивним рухом. Отже, самі палії також наражаються на небезпеку.

Раніше людині, яка підпалила невеличку купу сухої трави, загрожував штраф 170 грн, а нині підпалювачу доведеться із власної кишені викласти понад 3 тис. грн. Якщо ж вогонь завдав серйозної шкоди, для фізичних осіб штраф може сягати понад 6 тис. грн.

Екоінспектори, які виїжджають на рейди щодня, пропонують альтернативу – компостування рослинних відходів. Утім, люди й досі порушують закон та звично кивають на досвід предків.

Селяни вважають компостування справою куди неприємнішою за спалювання трави, адже, якщо всі зроблять компостні ями, то у селі стоятиме сморід. А те, що смердить шкідливий для них та їхніх дітей дим, їх не лякає.

Коли у передмістях спалюють трав’яну устілку, а на городах – залишки рослинності, над містами висить смог, що позначається на здоров’ї жителів.