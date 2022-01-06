На юго-западе Англии у человека обнаружен очень редкий случай заболевания птичьим гриппом.

– Очень редкий случай птичьего гриппа был обнаружен у человека, проживающего на юго-западе Англии, – сообщило Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA).

Человек заразился после очень тесного регулярного контакта с большим количеством инфицированных птиц, которых он долгое время удерживал в своем доме и поблизости.

Все контакты инфицированного прослежены, и нет доказательств того, что заразились другие люди. Официальные лица заявили, что человек пока хорошо чувствует себя и находится на самоизоляции.

Передача птичьего гриппа от птиц к человеку – так называемый птичий грипп – редкость и случалась лишь несколько раз в Великобритании, при этом риск классифицируется как низкий. Однако людей все же призывают не трогать больных или мертвых птиц.

Инфекция была обнаружена путем, как утверждает UKHSA, регулярного мониторинга, проводимого среди всех, кто имеет тесный контакт с инфицированными птицами. Всех зараженных птиц выбраковали.

Эксперты пока не смогли подтвердить, что это штамм H5N1, сейчас циркулирующий среди птиц в Великобритании.

– Хотя риск заражения птичьим гриппом для населения очень низок, мы знаем, что некоторые штаммы могут распространяться на людей, и поэтому у нас есть надежные системы, чтобы вовремя выявить их и принять меры, – сказала главный научный сотрудник UKHSA, профессор Изабель Оливер.

Пока у специалистов нет доказательств того, что этот штамм, обнаруженный в Великобритании, может передаваться от человека к человеку, но мы знаем, что вирусы постоянно развиваются, и ученые продолжают внимательно следить за ситуацией.