На південному заході Англії у людини виявлено дуже рідкісний випадок захворювання на пташиний грип.

– Дуже рідкісний випадок пташиного грипу був виявлений у людини, яка проживає на південному заході Англії, – повідомило Агентство охорони здоров’я Великобританії (UKHSA).

Людина заразилася після дуже тісного, регулярного контакту з великою кількістю інфікованих птахів, яких вона тривалий час утримувала у своєму домі та поблизу.

Усі контакти інфікованого простежено, і немає доказів того, що заразилися інші люди. Офіційні особи заявили, що людина наразі добре почувається і перебуває на самоізоляції.

Передача пташиного грипу від птахів до людини – так званий пташиний грип – є рідкістю і траплялася лише кілька разів у Великобританії, при цьому ризик класифікується як низький. Проте людей все ж таки закликають не чіпати хворих або мертвих птахів.

Інфекцію було виявлено шляхом, як стверджує UKHSA, регулярного моніторингу, який проводиться серед усіх, хто має тісний контакт з інфікованими птахами. Усіх заражених птахів вибракували.

Експерти поки що не змогли підтвердити, що це штам H5N1, який зараз циркулює серед птахів у Великобританії.

– Хоча ризик зараження пташиним грипом для населення дуже низький, ми знаємо, що деякі штами можуть поширюватися на людей, і тому у нас є надійні системи, щоб вчасно виявити їх і вжити заходів, – сказала головний науковий співробітник UKHSA, професор Ізабель Олівер.

Наразі у фахівців немає доказів того, що цей штам, виявлений у Великобританії, може поширюватися від людини до людини, але ми знаємо, що віруси постійно розвиваються, і науковці продовжують уважно стежити за ситуацією.