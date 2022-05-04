После ночного обстрела Львова в Первое медобъединение госпитализирован 24-летний Захар Грещак с множественными осколочными ранениями левого бедра и руки.

— В результате ракетных обстрелов нашего города в Первое медобъединение Львова госпитализирован 24-летний пациент с множественными осколочными ранениями левой верхней и нижней конечностей, — сказал заведующий хирургическим отделением Первого медобъединения Львова Игнат Герич. – Ночью ему в неотложном порядке было произведено удаление одного из осколков бедра.

Впереди ему предстоит еще одно оперативное вмешательство по удалению более глубинного осколка. Состояние пациента стабильное.

Захар рассказал, что когда он приехал на мотоцикле к гаражу, начался дождь, и он остался стоять в стороне возле бетонной стены. Вдруг услышал и увидел, как ему почти в лицо летит ракета. Она упала за бетонной стеной метрах в 10 от парня, его гараж взорвался. Захару повезло, что он не дошел до него.

Парень побежал к дому и увидел еще одну ракету, взорвавшуюся тоже рядом, осколки от нее вонзились в тело. Но понял он это только тогда, когда очутился уже дома. Друг привез его в больницу, где врачи сразу же принялись за обследование и удаление осколков.

Источник: Первое медицинское объединение г. Львова

Фото: Первое медицинское объединение г. Львова