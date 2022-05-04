Після нічного обстрілу Львова до Першого медоб’єднання госпіталізовано 24-річного Захара Грещака з множинними осколковими пораненнями лівого стегна та руки.

– Внаслідок ракетного обстрілу по нашому місту в Перше медоб’єднання Львова госпіталізований 24-річний пацієнт з множинними осколковими пораненнями лівої верхньої та нижньої кінцівок, – сказав завідувач хірургічного відділення Першого медоб’єднання Львова Гнат Герич. – Вночі йому в невідкладному порядку було проведено видалення одного з осколків стегна.

Попереду його чекає ще одне оперативне втручання із видалення більш глибинного осколка. Стан пацієнта стабільний.

Захар розповів, що коли він приїхав на мотоциклі до гаража, почався дощ, і тому він залишився стояти осторонь біля бетонної стіни. Раптом почув і побачив, як йому майже в лице летить ракета. Вона впала за стіною метрів за 10 від хлопця, його гараж вибухнув. Захару пощастило, що він не дійшов до нього.

Хлопець побіг до будинку і побачив іще одну ракету, яка вибухнула теж поруч, осколки від неї впилися у тіло. Але побачив він це тільки тоді, як опинився вже вдома. Друг привіз його до лікарні, де лікарі одразу ж взялися за обстеження та видалення осколків.

Джерело: Перше медичне об’єднання м. Львова

Фото:Перше медичне об’єднання м. Львова