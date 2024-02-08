В Прилуках внезапно умер трехлетний мальчик от отека легких. Продолжается следствие.

Попросил воды и потерял сознание

Мать мальчика, 46-летняя Оксана Павлова, рассказала, что сын сначала попросил воды, потом начал плакать и кричать. Чтобы успокоить Сашу, женщина взяла его на руки, а дальше он внезапно потерял сознание и умер.

Пытаясь помочь ребенку, она давала воду, аммиак, вызвала скорую, но было уже поздно. Врачи установили, что вероятной причиной смерти стал отек легких.

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Во время осмотра тела ребенка старший инспектор Прилуцкого отдела полиции сообщила, что хотя следов насильственной смерти не было обнаружено, назначены дополнительные экспертизы, а уголовное производство возбудили по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием естественная смерть.

Неблагополучная семья

В семье было семеро детей, пятеро из них являются несовершеннолетними, умерший мальчик, был самым маленьким.

После смерти Саши четырех детей в возрасте от пяти до 12 лет в третий раз за два года забрали на обследование в Прилуцкую детскую больницу. Мать вместе с ними в стационаре.

Сотрудники полиции рассказали, что семья находится под сопровождением центра соцслужб и на учете в службе дел детей.

Ранее Оксану Павлову и ее сожителя хотели лишить родительских прав из-за проблем с алкоголем.

За 10 месяцев до трагедии суд решил вернуть детей родителям. Социальные службы обязали родителей пролечиться от алкогольной зависимости, а суд призвал повысить контроль за поведением и воспитанием детей.