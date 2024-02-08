У Прилуках раптово помер трирічний хлопчик від набряку легенів. Триває слідство.

Попросив води і втратив свідомість

Мати хлопчика, 46-річна Оксана Павлова, розповіла, що син спочатку попросив води, потім почав плакати і кричати. Щоб заспокоїти Сашка, жінка взяла його на руки, а далі він раптово втратив свідомість і помер.

Намагаючись допомогти дитині, вона давала воду, аміак, викликала швидку, але було вже пізно. Лікарі встановили, що ймовірною причиною смерті став набряк легенів.

Зараз дивляться

Під час огляду тіла дитини старша інспекторка Прилуцького відділу поліції повідомила, що хоча слідів насильницької смерті не було виявлено, призначено додаткові експертизи, а кримінальне провадження порушили за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою природна смерть.

Неблагополучна сім’я

У родині було семеро дітей, п’ятеро з них є неповнолітніми, померлий хлопчик, був найменшим.

Після смерті Сашка чотирьох дітей віком від п’яти до 12 років втретє за два роки забрали на обстеження до Прилуцької дитячої лікарні. Мати разом з ними у стаціонарі.

Співробітники поліції розповіли, що родина перебуває під супроводом центру соцслужб та на обліку у службі справ дітей.

Раніше Оксану Павлову та її співмешканця хотіли позбавити батьківських прав через проблеми з алкоголем. За 10 місяців до трагедії суд вирішив повернути дітей батькам.

Соціальні служби зобов’язали батьків пролікуватися від алкогольної залежності, а суд закликав підвищити контроль за поведінкою та вихованням дітей.