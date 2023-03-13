Медики из Дании передали украинским коллегам большой груз специального оборудования для реабилитации пациентов после перенесенного инсульта.

Как отмечают специалисты Украинской ассоциации по борьбе с инсультом, увеличение количества случаев этого тяжелого заболевания во время войны связано не только с сильным стрессом, который переживают украинцы.

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— Бытовые, жизненные проблемы заставили многих прервать привычные курсы лечения, забыть о препаратах, которые помогали регулировать давление и предотвращали осложнения, — отмечают в Ассоциации.

При этом обеспечение больниц, где спасают больных инсультом, с начала вторжения почти катастрофическое.

Помочь украинским медикам взялись зарубежные коллеги. В частности, профессор Ханне Кристенсен из клиники Биспебьерг (Bispebjerg) Копенгагена, которая вошла в состав специальной рабочей группы Task Force for Ukraine, созданной Европейской организацией инсульта сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

— Главная цель — поддержать медицинское сообщество и инсультных пациентов в стране, где бушует война — говорит координатор проекта с украинской стороны, врач-невролог Юрий Фломин.

Датские медики мобилизовали клиники в своем регионе и загрузили целую фуру необходимого медоборудования для спасения и реабилитации больных инсультом: кровати, колесные тележки, ходунки, тренажеры, электрические подъемники, кушетки, различные изделия медицинского назначения.

Датские коммерческие компании помогли доставить груз в Ужгород, где его принял Фонд врача нейрохирурга-онколога Антона Шкиряка. Далее помощь будет распределена по украинским больницам и реабилитационным центрам.

Источник: Hjernesagen

Фото: Hjernesagen