Медики з Данії передали українським колегам великий вантаж спеціального обладнання для реабілітації пацієнтів після перенесеного інсульту.

Як відзначають фахівці Української асоціації по боротьбі з інсультом, збільшення кількості випадків цього важкого захворювання під час війни пов’язано не тільки з сильним стресом, який переживають українці.

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– Побутові, життєві проблеми змусили багатьох перервати звичні курси лікування, забути про препарати, які допомагали регулювати тиск і запобігали ускладненням, – зазначають в Асоціації.

При цьому забезпечення лікарень, де рятують хворих на інсульт, з початку вторгнення майже катастрофічне.

Допомогти українським медикам взялися закордонні колеги. Зокрема, професор Ханне Крістенсен з клініки Біспеб’єрг (Bispebjerg) Копенгагена, яка увійшла до складу спеціальної робочої групи Task Force for Ukraine, створеної Європейською організацією інсульту відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Головна мета – підтримати медичну спільноту та інсультних пацієнтів у країні, де вирує війна, – каже координатор проекту з української сторони, лікар-невролог Юрій Фломін.

Данські медики мобілізували клініки в своєму регіоні і завантажили цілу фуру необхідного медобладнання для порятунку і реабілітації хворих на інсульт: ліжка, колісні візки, ходунки, тренажери, електричні підйомники, кушетки, різні вироби медичного призначення.

Данські комерційні компанії допомогли доставити вантаж до Ужгорода, де його прийняв Фонд лікаря нейрохірурга-онколога Антона Шкіряка. Далі допомога буде розподілена по українських лікарнях та реабілітаційних центрах.

Джерело: Hjernesagen

Фото: Hjernesagen