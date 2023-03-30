Американские ученые Дэвид Маккарти и По-Лин Ван рассчитали продолжительность жизни человека к 2060 году. По мнению исследователей, настоящий рекордсмен может быть не за горами.

В 1997 году в возрасте 122 лет Жанна Кальман скончалась на юге Франции, установив точку отсчета для выживания человечества.

Хотя не все убеждены в подлинности записи, но предполагаемый возраст Кальман на момент смерти теперь является приблизительным показателем потенциальной продолжительности жизни человека.

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Из нескольких десятков человек, которым в настоящее время больше 110 лет, шансы на то, что кто-то из них доживет до своего 125-летия, ничтожно малы.

Чуть более оптимистично настроены экономист Дэвид Маккарти из Университета Джорджии и эксперт по управлению рисками и страхованию из Университета Южной Флориды в США По-Лин Ван. Они думают, что настоящий рекордсмен может быть не за горами.

Маккарти и Ван использовали данные о смертности, применяя байесовский статистический подход для анализа продолжительности жизни тех, кто родился в один и тот же год в промышленно развитых странах.

Поскольку количество людей, доживших до столь преклонного возраста, статистически несколько ограничено, дуэт применил функцию, известную как закон Гомперца, чтобы лучше оценить возраст, в котором любой человек, как ожидается, впервые достигнет предполагаемого плато смертности.

Этот максимальный возраст Гомперца, или GMA, теоретически должен указывать на верхний предел продолжительности жизни человека. Если будет обнаружено, что GMA увеличивается между когортами, это может означать увеличение продолжительности жизни.

На протяжении большей части истории кажется, что GMA оставался относительно стабильным. Между тем, улучшения в области санитарии, здравоохранения и питания позволили большему количеству людей достичь глубокой старости.

По мнению ученых, гораздо более значительный скачок в GMA происходит среди людей, родившихся между 1910 и 1950 годами. В настоящее время им от 70 до 110 лет.

По мнению ученых, когорты, родившиеся до 1950 года, будут иметь возможность побить существующие рекорды долголетия только в том случае, если политики продолжат поддерживать здоровье и благополучие пожилых людей, а политическая, экологическая и экономическая среда останется стабильной.

Впрочем, как видно из разрушительного воздействия пандемии на пожилых людей, общество может быть просто не готово к рекордной продолжительности жизни, отмечают исследователи.