Только что отметивший свое 110-летие, старейший мужчина Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд поделился своими секретами долголетия.

По мнению ученых, генетическая предрасположенность является ключевым предиктором продолжительности жизни, но выбор образа жизни, сделанный с течением времени, также имеет немаловажное значение.

Сейчас смотрят

Долгожитель родился в 1912 году и пережил две мировые войны, испанку и пандемию Covid-19.

Одним из его любимых занятий с юности является ходьба, которой он занимается до сих пор, несмотря на то, что не может передвигаться так же свободно, как раньше. На самом деле, мистеру Тиннисвуду нравится ходить по дому престарелых, опираясь на свою тележку для покупок.

Британец объяснил свое долголетие несколькими факторами, но прежде всего он подчеркивает важность делать все в меру.

— Одно слово: умеренность. Не ешьте слишком много. Не пейте слишком много. Старайтесь держать себя в форме, — говорит он.

Действительно, существует достаточно доказательств того, что умеренность является ключом к здоровому старению. Однако исследователи считают, что именно долгие часы общения помогли многим долгожителям отметить свое 100-летие.

Это может быть связано с тем, что давление изоляции может ослабить иммунную защиту людей, делая их более уязвимыми для болезней.

Ученые полагают, что люди с более сильными социальными связями, как правило, лучше ведут себя в отношении здоровья. Они склонны демонстрировать предпочтение более здоровой пище или физической активности.

Немного побаловать себя тоже полезно, добавляет мистер Тиннисвуд, который с нетерпением ждет еженедельной порции рыбы с жареным картофелем.

Сообщается, что самой возрастной женщиной в мире является гражданка Франции Люсиль Рандон. Ей 118 лет. А титул самого возрастного мужчины у Хуана Висенте Переса Мора из Венесуэлы, которому 113 лет.

Источник: Express