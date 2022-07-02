Британские ученые разработали и исследовали простой тест на равновесие, который поможет узнать здоровье людей после 50 лет. Чтобы узнать, грозит ли в ближайшие 10 лет смерть – нужно простоять на одной ноге всего 10 секунд.

Исследования проводились 12 лет (с 2008 по 2020 годы), в них принимали участие почти 2 тыс. человек в возрасте от 51 до 75 лет. Надо было простоять не менее 10 секунд на одной ноге без какой-либо поддержки. Каждому давали три пробы на каждую ногу.

54% участников в возрасте 71-75 лет тест не прошли. А 1/5 всех участников, у которых не получилось держать баланс, скончались спустя некоторое время после эксперимента по разным причинам.

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Исследователи отмечают, что делали поправки на возраст участников, пол и сопутствующие заболевания.

После 50 лет умение балансировать на одной ноге уменьшается, поэтому это увеличивает риск падений и других проблем со здоровьем.

Источник: Express