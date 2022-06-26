Американские ученые провели исследование, в ходе которого были доказаны удивительные свойства витамина D по снижению уровня риска смерти от любой медицинской причины на 57%.

— Поиск способов продлить человеческую жизнь все чаще становится прерогативой лучших и умнейших людей Силиконовой долины. Тем не менее, исследования показывают, что вам не нужно быть на передовой, чтобы увеличить продолжительность жизни, — отмечает медицинский директор Healthspan Сара Брюэр.

По ее словам, ученые проаназировали результаты восьми перспективных когортных исследований, проведенных в Европе и США.

Результаты были скорректированы с учетом возраста, пола, сезона забора крови, образования, индекса массы тела (ИМТ), курения и физической активности.

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Одна модель также скорректирована с учетом сопутствующих заболеваний (при наличии более одного заболевания или состояния), которые могут повлиять на смертность, таких как диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Итак, исследования, проведенные в восьми странах с участием более 26 тыс. взрослых в возрасте 50 лет и старше, показали, что у людей с самым высоким уровнем витамина D вероятность смерти была на 57% ниже по любой медицинской причине во время исследования, чем те, у кого самые низкие уровни.

— Несмотря на то, что уровни витамина D3 различаются в зависимости от страны, пола и времени года, связь между теми, у кого самый низкий, и теми, у кого самый высокий уровень витамина D в каждой стране, была удивительно постоянной, — отмечают ученые.

Растущее количество доказательств указывает на преимущества поддержания здорового уровня витамина D.

Новое исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания предполагает, что низкий уровень витамина D связан с уменьшением объема мозга и что коррекция дефицита витамина D может предотвратить до 17% случаев деменции.

Недостаток витамина D также был связан с повышенным риском инсульта.

Ученые отмечают, что хотя наш организм может вырабатывать витамин D под воздействием солнечного света, этого обычно недостаточно для удовлетворения наших потребностей, иначе он не был бы классифицирован как витамин.

Сара Брюэр советует минимальное потребление 10 мкг витамина D3 в день для предотвращения состояний дефицита витамина D, таких как боли в мышцах и костях, остеомаляция или рахит.

Для оптимального здоровья появляется все больше доказательств того, что необходимы более высокие дозы витамина D от 25 мкг до 50 мкг, особенно для пожилых людей, поскольку способность синтезировать витамин D снижается в более позднем возрасте.

Источник: Express