Сегодня, 26 июня, в Международный день борьбы со злоупотреблением накротиками и их незаконным оборотом, Центр общественного здоровья рассказал, как в Украине работает заместительная поддерживающая терапия.

— Заместительная поддерживающая терапия (ЗПТ) в Украине внедряется с 2006 года. И с каждым годом сеть учреждений здравоохранения, где пациенты с опиоидной зависимостью могут получить лечение, увеличивается, улучшается доступ к этому специфическому виду медпомощи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине для ЗПТ используются исключительно препараты с доказанной эффективностью: метадон и бупренорфин.

Читайте также: Как и где нужно сдавать анализы на наркотики и алкоголь

Сейчас смотрят

С 2017 года препараты для ЗПТ в Украине закупаются за счет государственного бюджета.

Сообщается, что в 2020 году были внесены революционные изменения в приказ Минздрава №200, которым разрешено внедрение ЗПТ в Центре здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы. Сейчас это направление активно развивается.

Приказ Минздрава №2555 утвердил Стандарты медицинской помощи лицам с расстройствами психики и поведения вследствие употребления опиоидов. Они основываются на лучших доказательных практиках и международных стандартах лечения.

— Сейчас НСЗУ продолжает поощрять здравоохранительные учреждения внедрять ЗПТ, поэтому в 2022 году тариф повысили до 6 784 грн/год за лечение одного пациента, — отмечает Центр общественного здоровья.

И уточняет, что из-за широкомасштабного вторжения России, ЗПТ в Украине, как и вся сфера здравоохранения, находится в достаточно непростом положении.

Учреждения столкнулись с большой миграцией пациентов как внутри Украины, так и за ее пределы.

Проблемы с логистикой тоже вносят свои коррективы и заставляют Центр общественного здоровья как национального координатора действовать в сжатые сроки, чтобы обеспечить непрерывность лечения одного из наиболее уязвимых слоев населения.

По состоянию на 1 июня 2022 года, только в коммунальных учреждениях здравоохранения лечится 18 538 пациентов, из них 5 926 — ВИЧ-инфицированные и 96% из них получают антиретровирусную терапию.

Чтобы помочь людям, страдающим опиоидной зависимостью, найти учреждения здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь по использованию препаратов заместительной поддерживающей терапии, рядом с местом своего пребывания в Украине — Центр общественного здоровья разработал чат-бот ЗПТ рядом в Telegram-канале.