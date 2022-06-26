Сьогодні, 26 червня, у Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їхнім незаконним обігом, Центр громадського здоров’я розповів, як в Україні працює замісна підтримуюча терапія.

– Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ) в Україні впроваджується з 2006 року. І з кожним роком мережа закладів охорони здоров’я, де пацієнти з опіоїдною залежністю можуть отримати лікування, збільшується, поліпшується доступ до цього специфічного виду медичної допомоги, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в Україні для ЗПТ використовуються виключно препарати з доведеною ефективністю: метадон і бупренорфін.

З 2017 року препарати для ЗПТ в Україні закуповуються за рахунок державного бюджету.

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Повідомляється, що в 2020 році були внесені революційні зміни в наказ МОЗ №200, яким дозволено впровадження ЗПТ в центрі охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби. Зараз цей напрямок активно розвивається.

Наказ МОЗ №2555 затвердив стандарти медичної допомоги особам з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Вони ґрунтуються на кращих доказових практиках і міжнародних стандартах лікування.

– Зараз НСЗУ продовжує заохочувати заклади охорони здоров’я впроваджувати ЗПТ, тому в 2022 році тариф підвищили до 6 784 грн/рік за лікування одного пацієнта, – зазначає Центр громадського здоров’я.

І уточнює, що через широкомасштабне вторгнення Росії, ЗПТ в Україні, як і вся сфера охорони здоров’я, знаходиться в досить непростому становищі.

Установи зіткнулися з великою міграцією пацієнтів як всередині України, так і за її межі.

Проблеми з логістикою теж вносять свої корективи і змушують Центр громадського здоров’я як національного координатора діяти в стислі терміни, щоб забезпечити безперервність лікування одного з найбільш вразливих верств населення.

Станом на 1 червня 2022 року, тільки в комунальних закладах охорони здоров’я лікується 18 538 пацієнтів, з них 5 926 — ВІЛ-інфіковані і 96% з них отримують антиретровірусну терапію.

Щоб допомогти людям, що страждають на опіоїдну залежність, знайти заклади охорони здоров’я, які надають медичну допомогу по використанню препаратів замісної підтримуючої терапії, поруч з місцем свого перебування в Україні — Центр громадського здоров’я розробив чат-бот ЗПТ поруч в Telegram-каналі.