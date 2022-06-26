Американські вчені провели дослідження, в ході якого були доведені дивовижні властивості вітаміну D щодо зниження рівня ризику смерті від будь-якої медичної причини на 57%.

– Пошук способів продовжити людське життя все частіше стає прерогативою кращих і найрозумніших людей Силіконової долини. Тим не менш, дослідження показують, що вам не потрібно бути на передовій, щоб збільшити тривалість життя, – зазначає медичний директор Healthspan Сара Брюер.

За її словами, вчені проаназували результати восьми перспективних когортних досліджень, проведених в Європі і США.

Результати були скориговані з урахуванням віку, статі, сезону забору крові, освіти, індексу маси тіла (ІМТ), куріння та фізичної активності.

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Одна модель також скоригована з урахуванням супутніх захворювань (при наявності більше одного захворювання або стану), які можуть вплинути на смертність, таких як діабет, гіпертонія, серцево-судинні захворювання і рак.

Отже, дослідження, проведені у восьми країнах за участю понад 26 тис. дорослих віком 50 років і старше, показали, що у людей з найвищим рівнем вітаміну D ймовірність смерті була на 57% нижче з будь-якої медичної причини під час дослідження, ніж ті, у кого найнижчі рівні.

– Незважаючи на те, що рівні вітаміну D3 розрізняються залежно від країни, статі і пори року, зв’язок між тими, у кого найнижчий, і тими, у кого найвищий рівень вітаміну D в кожній країні, була дивно постійною, – відзначають вчені

Зростаюча кількість доказів вказує на переваги підтримки здорового рівня вітаміну D.

Нове дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування припускає, що низький рівень вітаміну D пов’язаний зі зменшенням обсягу мозку і що корекція дефіциту вітаміну D може запобігти до 17% випадків деменції.

Нестача вітаміну D також була пов’язана з підвищеним ризиком інсульту.

Вчені відзначають, що хоча наш організм може виробляти вітамін D під впливом сонячного світла, цього зазвичай недостатньо для задоволення наших потреб, інакше він не був би класифікований як вітамін.

Сара Брюер радить мінімальне споживання 10 мкг вітаміну D3 на день для запобігання станів дефіциту вітаміну D, таких як болі в м’язах і кістках, остеомаляція або рахіт.

Для оптимального здоров’я з’являється все більше доказів того, що необхідні більш високі дози вітаміну D від 25 мкг до 50 мкг, особливо для літніх людей, оскільки здатність синтезувати вітамін D знижується в більш пізньому віці.

Джерело: Express