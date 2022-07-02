Британські вчені розробили та дослідили простий тест на рівновагу, який допоможе дізнатися про здоров’я людей після 50 років. Щоб дізнатися, чи загрожує в найближчі 10 років смерть – треба простояти на одній нозі всього 10 секунд.

Дослідження проводились 12 років (з 2008 по 2020 роки), у них брали участь майже 2 тис. людей віком від 51 до 75 років. Треба було простояти щонайменше 10 секунд на одній нозі без будь-якої підтримки. Кожному давали три спроби на кожну ногу.

54% учасників віком 71-75 років тест не пройшли. А 1/5 всіх учасників, у яких не вийшло тримати баланс, померли через деякий час після експерименту по різним причинам.

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Дослідники наголошують, що робили поправки на вік учасників, стать та супутні захворювання.

Після 50 років вміння балансувати на одній нозі зменшується, тому це збільшує ризик падінь та інших проблем зі здоров’ям.

Джерело: Express