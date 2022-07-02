Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Тест на тривалість життя: всього за 10 секунд можна дізнатися результат

2 Липня 2022, 16:18
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
баланс, рівновага, стояти на одній нозі
Джерело: Depositphotos

Британські вчені розробили та дослідили простий тест на рівновагу, який допоможе дізнатися про здоров’я людей після 50 років. Щоб дізнатися, чи загрожує в найближчі 10 років смерть – треба простояти на одній нозі всього 10 секунд.

Дослідження проводились 12 років (з 2008 по 2020 роки), у них брали участь майже 2 тис. людей віком від 51 до 75 років. Треба було простояти щонайменше 10 секунд на одній нозі без будь-якої підтримки. Кожному давали три спроби на кожну ногу.

54% учасників віком 71-75 років тест не пройшли. А 1/5 всіх учасників, у яких не вийшло тримати баланс, померли через деякий час після експерименту по різним причинам.

Зараз дивляться

Дослідники наголошують, що робили поправки на вік учасників, стать та супутні захворювання.

Після 50 років вміння балансувати на одній нозі зменшується, тому це збільшує ризик падінь та інших проблем зі здоров’ям.

Читайте також:
порадиТривалість життя: вітамін, який знижує ризик смерті від будь-якої медичної причини на 57%

Джерело: Express

Теги
Дослідження вчених Наукові дослідження тривалість життя
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь