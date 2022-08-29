Найстарший чоловік Великої Британії Джон Альфред Тіннісвуд, який щойно відзначив своє 110-річчя, поділився своїми секретами довголіття.

На думку вчених, генетична схильність є ключовим предиктором тривалості життя, але вибір способу життя, зроблений з плином часу, також має важливе значення.

Зараз дивляться

Довгожитель народився в 1912 році і пережив дві світові війни, іспанку і пандемію Covid-19.

Одним з його улюблених занять з юності є ходьба, якою він займається досі, незважаючи на те, що не може пересуватися так само вільно, як раніше. Насправді, пан Тіннісвуд любить ходити по будинку для людей похилого віку, спираючись на візок для покупок.

Британець пояснив своє довголіття кількома факторами, але перш за все він підкреслює важливість робити все в міру.

– Одне слово: помірність. Не їжте занадто багато. Не пийте занадто багато. Намагайтеся тримати себе у формі, – говорить він.

Дійсно, існує достатньо доказів того, що помірність є ключем до здорового старіння. Однак дослідники вважають, що саме довгі години спілкування допомогли багатьом довгожителям відзначити своє 100-річчя.

Це може бути тому, що тиск ізоляції може послабити імунний захист людей, роблячи їх більш вразливими до хвороб.

Вчені вважають, що люди з більш сильними соціальними зв’язками, як правило, краще поводяться щодо здоров’я. Вони схильні демонструвати перевагу більш здорової їжі або фізичної активності.

Трохи побалувати себе теж корисно, додає містер Тіннісвуд, який з нетерпінням чекає щотижневої порції риби зі смаженою картоплею.

Повідомляється, що найстаршою жінкою в світі є громадянка Франції Люсіль Рандон. Їй 118 років. А титул найстаршого чоловіка у Хуана Вісенте Переса Мора з Венесуели, якому 113 років.

Джерело: Express