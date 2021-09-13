В Черкасской области врачи провели редкую операцию девочке с врожденным пороком мочевой системы, левосторонним гидронефрозом с отсутствием функции почки.

Об этом сообщили в Черкасской областной больнице, где и осуществили сделку. Нефрэктомию провел областной детский уролог Петр Мирошник. Контролировал анестезиологическое обеспечение пациентки заведующий ВАИТ Виктор Жила.

В комбинированную анестезию входила низкопоточная ингаляционная, внутривенная и перидуральная анестезия с последующим мультимодальным обезболиванием.

В больнице объяснили, что такое обезболивание маленьких пациентов проводится в первоклассных мировых клиниках. Операция прошла успешно и девочка уже восстанавливается под контролем медиков.

Гидронефроз – это заболевание почек, спровоцированное нарушениями оттока мочи от почки, в результате чего в чашечках и лоханках почек нарастает гидростатическое давление. Под давлением чашечно-лоханочная часть почки начинает расширяться, вызывая нарушения в ее работе.

Болезнь может возникать как на эмбриональном этапе развития, так и в раннем детстве. Часто на начальном этапе бессимптомное течение.

Недавно в Черкассах впервые провели пересадку сердца. Также специалисты городской больницы скорой медицинской помощи провели операцию по изъятию почек и печени от одного донора для их дальнейшей трансплантации нескольким пациентам.

Источник: Черкасская областная детская больница