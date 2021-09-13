На Черкащині лікарі провели рідкісну операцію дівчинці з вродженою вадою сечової системи, лівостороннім гідронефрозом з відсутністю функції нирки.

Про це повідомили у Черкаській обласній лікарні, де і здійснили операцію. Нефректомію провів обласний дитячий уролог Петро Мирошник. Контролював анестезіологічне забезпечення пацієнтки завідувач ВАІТ Віктор Жила.

У комбіновану анестезію входила низкопотокова інгаляційна, внутрішньовенна та перідуральна анестезія з подальшим мультимодальним знеболенням.

У лікарні пояснили, що таке знеболення маленьких пацієнтів проводиться в першокласних світових клініках. Операція пройшла успішно і дівчинка вже відновлюється під контролем медиків.

Гідронефроз – це захворювання нирок, що спровоковане порушеннями відтоку сечі від нирки, внаслідок чого в чашечках та мисках нирок наростає гідростатичний тиск. Під тиском чашково-мискова частина нирки починає розширюватися, викликаючи порушення в її роботі.

Хвороба може виникати як на ембріональному етапі розвитку, так і в ранньому дитинстві. Часто має на початковому етапі безсимптомний перебіг.

Нещодавно у Черкасах вперше провели пересадку серця. Також спеціалісти міської лікарні швидкої медичної допомоги провели операцію з вилучення нирок та печінки від одного донора для їх подальшої трансплантації декільком пацієнтам.

Джерело: Черкаська обласна дитяча лікарня