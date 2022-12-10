Медики Днепра делают сверхсложные операции, чтобы спасти бойцам раненые конечности. Хирургические вмешательства могут занять до 10 часов. Врачи спасают военных от ампутаций, и заживляют раны, не затягивающиеся месяцами.

– Мы вели огонь, отсекали пехоту. С помощью квадрокоптера враг вычислил наши позиции и грамотно скорректировал минометный огонь, – рассказал Юрий, об обстоятельствах ранения.

Юрий получил ранение под Бахмутом на Донетчине месяц назад – огнестрельный перелом левой плечевой кости. От российских обстрелов несколько товарищей погибли. В одной из больниц Днепра травматологи его стабилизировали и направили в специализированный центр.

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– Говорили – ампутация, но спасли. Спасибо. Совершили чудо здесь – просто чудо. Большая им благодарность, всем врачам, – сказал Юрий.

Бойцу уже провели семь операций, чтобы спасти руку. Медики результатом удовлетворены. Говорят, все удалось, потому что военный к ним попал после оказания квалифицированной медицинской помощи.

Травматологи собрали кости после огнестрельного перелома плеча. Затем хирурги сделали пересадку комплекса тканей – мышцу широкую со спины, кожа со спины и пересадку из голени, еще и расщепленного трансплантата. То есть это комбинированное восстановление полностью разбитой плечевой кости, и сейчас она приживается.

Сергей попал в этот медицинский центр только через два месяца после ранения. Во время выполнения боевого задания в Донецкой области ему на голову упала металлическая конструкция.

– Эта труба прямо мне в голову так вот ударила и сразу я упал. Плохо, потому что высота больше двух метров.

Боец на фронте с апреля. Говорит, после такого удара и ранения проблемы с памятью. В специализированный центр его привезли с не заживающей большой раной головы. Теперь пациент уже выздоравливает.

Врачи применили специальную технологию и после того как растянули дополнительно кожу – рану на голове закрыли. Еще можно, говорят, провести ему косметическую операцию – чтобы волосок к волоску.

По словам руководителя центра, здесь лечат пациентов с термическими травмами, в частности, электропоражениями, ожогами и отморожением.