Медики Дніпра роблять надскладні операції, аби врятувати бійцям поранені кінцівки. Хірургічні втручання можуть тривати до 10 годин. Лікарі рятують військових від ампутацій, і загоюють рани, що не затягуються місяцями.

– Ми вели вогонь, відсікали піхоту. За допомогою квадрокоптера ворог вичислив наші позиції і грамотно скоректував мінометний вогонь, – розповів Юрій, про обставини поранення.

Юрій отримав поранення під Бахмутом на Донеччині місяць тому – вогнепальний перелам лівої плечової кістки. Від російського обстрілу кілька товаришів загинули. В одній з лікарень Дніпра травматологи його стабілізували і спрямували до спеціалізованого центру.

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– Казали – ампутація, але врятували. Дякую. Зробили чудо тут – просто чудо. Велика їм подяка, усім лікарям, – сказав Юрій.

Бійцю провели уже сім операцій, аби врятувати руку. Медики результатом задоволені. Кажуть все вдалося, бо військовий до них потрапив після надання кваліфікованої медичної допомоги.

Травматологи зібрали кістки після вогнепального переламу плеча. Потім хірурги зробили пересадку комплексу тканин – м’яз широкий зі спини, шкіра зі спини і пересадка з гомілки, ще й розщепленого трансплантата. Тобто це комбіноване відновлення повністю заголеної плечової кістки і зараз вона приживається.

Сергій потрапив до цього медичного центру лише через два місяці після поранення. Під час виконання бойового завдання на Донеччині йому на голову впала металева конструкція.

– Ця труба прямо мені в голову отак от вдарила і зразу я впав. Погано, бо висота більше двох метрів.

Боєць на фронті від квітня. Каже, після такого удару та поранення має проблеми з пам’яттю. До спеціалізованого центру його привезли з великою раною голови, яка не гоїлася. Та тепер пацієнт уже одужує.

Лікарі застосували спеціальну технологію і після того як розтягнули додатково шкіру – рануна голові закрили. Ще можна, кажуть, йому провести косметичну операцію – щоб волосок до волоска

За словами керівника центру, тут лікують пацієнтів з термічними травмами, зокрема, електроураженнями, опіками та відмороженнями.