Состояние одного из военных Нацгвардии, которого 27 января ранил Артем Рябчук во время расстрела на днепровском Южмаше, начало улучшаться.

Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова Сергей Рыженко в социальных сетях. По его словам, мужчина получил пулевое ранение живота и бедра.

Рыженко утверждает, что через неделю у Игоря все налаживается. Он начал хорошо есть. А большие бинтовые повязки на животе и бедре напоминают о той ужасной ночи, когда его расстреляли во сне.

— Грустно улыбается, говорит, что у него, наверное, такая судьба — быть нацгвардейцем, а не бухгалтером. Он окончил финансовый техникум. А пока в ожидании девушки. Хотя их приходит двое, поэтому у раненого бойца снова сложный выбор, — добавил врач.

Артем Рябчук открыл стрельбу 27 января и скрылся с места происшествия. Однако правоохранителям удалось его задержать.

Он расстрелял стражу из автомата Калашникова. Его жертвами стали четверо военных и контролер КПП, еще пять человек получили ранения.

Самые тяжелые ранения получила 22-летняя Жанна и 25-летний Игорь. У девушки было очень тяжелое ранение брюха. Пуля задела почти все жизненно важные органы – кишечник, печень и позвоночник. В брюхе было обнаружено три литра крови.

Ранее Рыженко отмечал, что их состояние до сих пор оценивают как тяжелое, все же наблюдается положительная динамика. Жизни раненых пока угрозы нет.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко