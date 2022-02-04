Стан одного з військових Нацгвардії, якого 27 січня поранив Артем Рябчук під час розстрілу на дніпровському Південмаші, почав покращуватися.

Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова Сергій Риженко у соціальних мережах. За його словами, чоловік отримав кульове поранення живота та стегна.

Риженко стверджує, що через тиждень в Ігоря все налагоджується. Він почав добре їсти. А великі бинтові пов’язки на животі та стегні нагадують про ту жахливу ніч, коли його розстріляли уві сні.

– Сумно усміхається, каже, що у нього, напевно, така доля – бути нацгвардійцем, а не бухгалтером. Він закінчив фінансовий технікум. А поки в очікуванні дівчини. Хоча їх приходить двоє, тому у пораненого бійця знову складний вибір, – додав лікар.

Артем Рябчук вчинив стрілянину 27 січня та втік з місця події. Однак правоохоронцям вдалося його затримати.

Він розстріляв варту з автомата Калашникова. Його жертвами стали четверо військових та контролерка КПП, ще п’ятеро осіб отримали поранення.

Найважчі поранення отримала 22-річна Жанна та 25-річний Ігор. У дівчини було дуже тяжке поранення черева. Куля зачепила майже всі життєво важливі органи – кишечник, печінку та хребет. У череві було виявлено три літри крові.

Раніше Риженко зазначав, що їхній стан досі оцінюють як тяжкий, усе ж спостерігається позитивна динаміка. Життю поранених наразі загрози немає.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко