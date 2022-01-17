В Британии сокращен срок самоизоляции из-за коронавируса. Теперь из изоляции в люди можно выходить через пять полных дней.

Изменения действуют с 17 января . Условием окончания самоизоляции является отрицательный результат теста, подтвержденный на пятый и шестой дни.

К такой мере прибегли, чтобы решить проблему нехватки кадров в государственных учреждениях. Люди, не представляющие опасности, могут вернуться на работу раньше.

Исследования показали, что от 20% до 30% людей все еще заразны к шестому дню. Однако, если два теста показывают отрицательный результат, то изоляция заканчивается на шестой день.

— Это сбалансированный и пропорциональный подход к восстановлению дополнительных свобод и снижению нагрузки на основные общественные службы в зимний период. Крайне важно, чтобы люди прекратили самоизоляцию только после двух отрицательных тестов, чтобы убедиться, что они не заразны, — сказал министр здравоохранения Саджид Джавид.

Но Министерство здравоохранения Британии заявило, что период самоизоляции по умолчанию остается 10-дневным, и что люди могут закончить его досрочно, только если они получат два отрицательных результата в последующие дни.

По законодательству Украины, самоизоляция — это пребывание в определенном месте и максимальное ограничение от контактов с другими лицами.

Обычно самоизоляция длится 14 дней. Она автоматически заканчивается по истечении этого срока. При необходимости врач может изменить срок самоизоляции.