У Британії скорочено термін самоізоляції через коронавірус. Тепер з ізоляції людям можна виходити через п’ять повних днів.

Зміни діють з 17 січня. Умовою закінчення самоізоляції є негативний результат тесту, підтверджений на п’ятий та шостий дні.

До таких заходів вдалися, щоб вирішити проблему нестачі кадрів у державних установах. Люди, які не несуть небезпеку, можуть повернутися на роботу раніше.

Дослідження показали, що від 20% до 30% людей ще заразні до шостого дня. Однак якщо два тести показують негативний результат, то ізоляція закінчується на шостий день.

– Це збалансований та пропорційний підхід до відновлення додаткових свобод та зниження навантаження на основні громадські служби у зимовий період. Вкрай важливо, щоб люди припинили самоізоляцію лише після двох негативних тестів, щоб переконатися, що вони не заразні, – сказав міністр охорони здоров’я Саджід Джавід.

Але Міністерство охорони здоров’я Британії заявило, що період самоізоляції за умовчанням залишається 10-денним, і що люди можуть закінчити його достроково, лише якщо вони отримають два негативні результати у наступні дні.

За законодавством України, самоізоляція — це перебування у певному місці та максимальне обмеження від контактів з іншими особами.

Зазвичай самоізоляція триває 14 днів. Вона автоматично завершується після закінчення цього терміну. За потреби лікар може змінити термін самоізоляції.