Кабинет министров предлагает разрешить Агентству по управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передавать арестованное имущество санаторно-курортного направления для реабилитации военнослужащих.

Санаторные учреждения — воинам

Изменения в статью 21 Закона О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, предусматривают, что управление активами, в частности имуществом санаторно-курортного направления, может осуществляться для нужд государства и реабилитации бойцов — ветеранов войны и тех, кто уволились из-за заболеваний, связанных с выполнением военных обязанностей.

Это также позволит обеспечить военнослужащих вспомогательными средствами реабилитации, на которые в 2024 году выделено 4,5 млрд грн.

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Сейчас в управлении АРМА находится шесть заведений санаторно-курортного направления, на которые наложен арест в уголовном производстве.

Источник: Тарас Мельничук