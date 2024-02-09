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Санаторії для реабілітації воїнів: уряд пропонує використовувати арештовані заклади для лікування бійців

9 Лютого 2024, 17:55
Марина Мелехова редактор
військові
Джерело: Depositphotos

Кабінет міністрів пропонує дозволити Агентству з управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передавати арештоване майно санаторно-курортного напряму для реабілітації військовослужбовців.

Санаторні заклади – воїнам

Зміни до статті 21 Закону Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передбачають, що управління активами, зокрема майном санаторно-курортного напряму, може здійснюватися для потреб держави та реабілітації бійців – ветеранів війни та тих, хто звільнилися через захворювання, пов’язані з виконанням військових обов’язків.

Це також дозволить забезпечити військовослужбовців допоміжними засобами реабілітації, на які у 2024 році виділено 4,5 млрд грн.

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Наразі в управлінні АРМА перебуває шість закладів санаторно-курортного напряму, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

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Джерело: Тарас Мельничук

Теги
Війна в Україні військовослужбовці Кабінет міністрів Медицина в Україні медична допомога реабілітація уряд
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