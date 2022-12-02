Санатории на Азовском море россияне превратили в казармы – мэр Мелитополя

В Мелитополь грузовиками свозят раненых российских солдат и размещают их в медицинских учреждениях города, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Все больницы в Токмаке, Молочанске, Веселом, Михайловке они превратили в рашистские госпитали, – отметил Федоров. – Там россияне пытаются лечить своих раненых, которых уже насчитываются тысячи.

Что же остается делать гражданскому населению в случае необходимости медицинской помощи? Для их лечения осталась только Мелитопольская больница скорой помощи. Там есть врачи. Они продолжают работать и оказывать медицинскую помощь гражданским.

Сейчас смотрят

Но, по словам Федорова, туда иногда заезжают кадыровцы и российские военные и вносят дисбаланс в работу медучреждения.

– Россияне возят своих раненых грузовиками и относятся к ним как к чему-то ненужному, – сказал мэр Мелитополя. — Кроме того, по словам местных, на территории города Токмак размещен крематорий, который работает в несколько смен и там сжигают тела погибших рашистов.

Кроме того, войска, которые враг выводит из херсонского и запорожского направлений, размещаются на предприятиях города и санаторного типа.

А на этой неделе, сообщил Федоров, в казармы и тюрьмы превратили поселок-курорт Строгановку на побережье Азовского моря, где лечились хронические больные псориазом.