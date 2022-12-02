Санаторії на Азовському морі росіяни перетворили на казарми – мер Мелітополя

У Мелітополь вантажівками звозять поранених російських вояк та розміщують їх у медичних закладах міста, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Всі лікарні у Токмаку, Молочанську, Веселому, Михайлівці вони перетворили на рашистські шпиталі, – зазначив Федоров. – Там росіяни намагаються лікувати своїх поранених, яких уже налічуються тисячі.

Що ж залишається робити цивільному населенню у разі потреби медичної допомоги? Для їх лікування залишилася лише Мелітопольська лікарня швидкої допомоги. Там є лікарі. Вони продовжують працювати та надавати медичну допомогу цивільним.

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Але, за словами Федорова, туди інколи заїжджають кадирівці та російські військові і вносять дисбаланс у роботу медзакладу.

– Росіяни возять своїх поранених вантажівками і ставляться до них як до непотребу, – сказав мер Мелітополя. – Крім того, за словами місцевих, на території міста Токмак розміщено крематорій, який працює у декілька змін і там спалюють тіла загиблих рашистів.

Окрім того, війська, які ворог виводить з херсонського та запорізького напрямків, розміщуються на підприємствах міста та закладах санаторного типу.

А на цьому тижні, повідомив Федоров, в казарми та катівні перетворили селище-курорт Строганівку на узбережжі Азовського моря, де лікувалися хронічні хворі на псоріаз.