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Семеро больных дифтерией на Львовщине: переносят легко благодаря, хоть и неполной, но вакцинации

30 сентября 2022, 16:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Семеро жителей и работников детского дома-интерната во Львовской области, у которых была диагностирована дифтерия, переносят инфекцию в легкой форме благодаря вакцинации, которая, впрочем, была проведена с нарушением календаря прививок.

Об этом в комментарии одному из ведущих украинских информагентств сообщила руководитель Львовского областного Центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко.

— Среди инфицированных — двое детей и пятеро взрослых. Некоторые не получили полной дозы вакцины, а кому-то прививки были просрочены на 10 лет, — сказала Наталья Иванченко.

И подчеркнула: благодаря тому, что была проведена хоть какая-то вакцинация, болезнь протекает в легкой форме. А иначе могли бы быть совсем другие последствия.

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Сообщается также, что Львовский областной Центр контроля и профилактики болезней Минздрава провел бактериологическое обследование у 165 контактных лиц и уже сегодня, 30 сентября, были экстренно вакцинированы более 100 жителей и работников интерната.

Руководитель Центра акцентировала, что единственным способом защиты от дифтерии является вакцинация. В Украине, согласно Национальному календарю профилактических прививок, вакцинацию от дифтерии осуществляют в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет. После прививки повторяют каждые 10 лет.

Источник
Укринформ
Теги
Вакцинация Дифтерія лікування Львовская область хвороби
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