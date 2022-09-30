Семеро жителів і працівників дитячого будинку-інтернату у Львівській області, у яких була діагностована дифтерія, переносять інфекцію в легкій формі завдяки вакцинації, яка, втім, була проведена з порушенням календаря щеплень.

Про це в коментарі одному з провідних українських інформагентств повідомила керівник Львівського обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко.

– Серед інфікованих – двоє дітей і п’ятеро дорослих. Деякі не отримали повної дози вакцини, а комусь щеплення були прострочені на 10 років,-сказала Наталія Іванченко.

І підкреслила: завдяки тому, що була проведена хоч якась вакцинація, хвороба протікає в легкій формі. А інакше могли б бути зовсім інші наслідки.

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Повідомляється також, що Львівський обласний Центр контролю і профілактики хвороб МОЗ провів бактеріологічне обстеження у 165 контактних осіб і вже сьогодні, 30 вересня, були екстрено вакциновані понад 100 жителів і працівників інтернату.

Керівник Центру акцентувала, що єдиним способом захисту від дифтерії є вакцинація. В Україні, згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, вакцинацію від дифтерії здійснюють у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 16 років. Після щеплення повторюють кожні 10 років.