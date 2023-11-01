Во Львове хирурги вылечили семилетнего мальчика от двусторонней пневмонии с помощью торакоскопии. Операцию провели во Львовской детской клинической больнице Охматдет.

Семья Матвея из села Старый Яр, что на Львовщине, обратилась в больницу.

Сначала у мальчика была высокая температура, медики назначили антибиотики. Однако лечение не дало результатов, у ребенка начали болеть плечи и грудь.

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Двусторонняя пневмония

Родители снова поехали в медучреждение, там сделали рентген.

Исследование показало признаки двусторонней пневмонии и левостороннего экссудативного плеврита.

Матвея перенаправили во львовский Охматдет.

Во Львове специалисты установили диагноз — двусторонняя, полисегментарная пневмония, левосторонняя деструктивная пневмония, левосторонний экссудативный плеврит, левосторонний фибриноторакс.

Медики объясняют, это двустороннее воспаление легких с жидкостью в левой плевральной полости и спайки.

Врачи провели торакоскопию, разъединили плевральные спайки. Также медики осуществили санацию (ряд лечебно-профилактических мероприятий по оздоровлению организма) и дренирование плевральной полости (удаление из плевральной полости воздуха, крови или жидкости, расправление легкого и ликвидацию смещения средостения, которое вызывает гемодинамические нарушения.

Матвей уже дома

Сейчас мальчика уже выписали домой, там он должен лечиться медикаментозно.

— Торакоскопия нам позволила ускорить процесс выздоровления. Мы удалили те очаги, которые были уплотнены спайками. Адекватно провели санацию плевральной полости, добавил торакальный хирург Александр Колодий.

Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет

Фото: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет