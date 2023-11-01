У Львові хірурги вилікували семирічного хлопчика від двобічної пневмонії за допомогою торакоскопії. Операцію провели в Львівській дитячій клінічній лікарні Охматдит.
Родина Матвія із села Старий Яр, що на Львівщині, звернулась до лікарні.
Спочатку у хлопчика була висока температура, медики призначили антибіотики. Однак лікування не дало результатів, у дитини почали боліти плечі та груди.
Двобічна пневмонія
Батьки знову поїхали до медзакладу, там зробили рентген.
Дослідження показало ознаки двобічної пневмонії та лівобічного ексудативного плевриту.
Матвійка перенаправили до львівського Охматдиту.
У Львові фахівці встановили діагноз – двобічна полісегментарна пневмонія, лівобічна деструктивна пневмонія, лівобічний ексудативний плеврит, лівобічний фібриноторакс.
Медики пояснюють, це двобічне запалення легень з рідиною в лівій плевральній порожнині та спайки.
Лікарі провели торакоскопію, роз’єднали плевральні спайки. Також медики здійснили санацію (низку лікувально-профілактичних заходів з оздоровлення організму) та дренування плевральної порожнини (видалення з плевральної порожнини повітря, крові або рідини, розправлення легень та ліквідацію зміщення середостіння, яке спричиняє гемодинамічні порушення.
Матвійко вже вдома
Зараз хлопчика вже виписали додому, там він має лікуватися медикаментозно.
– Торакоскопія дала нам змогу прискорити процес одужання. Ми видалили ущільнені спайками осередки. Адекватно провели санацію плевральної порожнини, додав торакальний хірург Олександр Колодій.
Джерело: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит