У Львові хірурги вилікували семирічного хлопчика від двобічної пневмонії за допомогою торакоскопії. Операцію провели в Львівській дитячій клінічній лікарні Охматдит.

Родина Матвія із села Старий Яр, що на Львівщині, звернулась до лікарні.

Спочатку у хлопчика була висока температура, медики призначили антибіотики. Однак лікування не дало результатів, у дитини почали боліти плечі та груди.

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Двобічна пневмонія

Батьки знову поїхали до медзакладу, там зробили рентген.

Дослідження показало ознаки двобічної пневмонії та лівобічного ексудативного плевриту.

Матвійка перенаправили до львівського Охматдиту.

У Львові фахівці встановили діагноз – двобічна полісегментарна пневмонія, лівобічна деструктивна пневмонія, лівобічний ексудативний плеврит, лівобічний фібриноторакс.

Медики пояснюють, це двобічне запалення легень з рідиною в лівій плевральній порожнині та спайки.

Лікарі провели торакоскопію, роз’єднали плевральні спайки. Також медики здійснили санацію (низку лікувально-профілактичних заходів з оздоровлення організму) та дренування плевральної порожнини (видалення з плевральної порожнини повітря, крові або рідини, розправлення легень та ліквідацію зміщення середостіння, яке спричиняє гемодинамічні порушення.

Матвійко вже вдома

Зараз хлопчика вже виписали додому, там він має лікуватися медикаментозно.

– Торакоскопія дала нам змогу прискорити процес одужання. Ми видалили ущільнені спайками осередки. Адекватно провели санацію плевральної порожнини, додав торакальний хірург Олександр Колодій.

Джерело: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Фото: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит