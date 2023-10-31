Близько року тривало лікування в Охматдиті12 -річного пацієнта з тотальною формою хвороби Гіршпрунга – найважчою вадою розвитку товстої кишки у дітей.

Неймовірно складна робота хірургів, анестезіологів, лікарів відділень діагностики, Центру радіології, медичних сестер, молодшого медичного персоналу дала свої плоди.

Миколі зараз 12 років, він полюбляє риболовлю, спорт та активний відпочинок.

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А ще два роки тому хлопчик жив від процедури до процедури, від операції до операції.

З самого народження дитина страждала на періодичні закрепи, за місяць могла схуднути на чотири кг.

Було безліч діагнозів і різноманітних курсів лікування – нічого не допомагало.

Улітку 2020 року батьки Миколи звернулись до Охматдиту, де, після ретельного дообстеження, хлопчику поставили точний діагноз – тотальна форма хвороби Гіршпрунга.

Ця патологія травного тракту у дітей характеризується відсутністю нервових гангліїв у ділянці товстої кишки, що призводить до її дисфункції.

Щоб дати шанс дитині на нормальне життя, родина погодилася на поетапне оперативне лікування сина.

Спочатку хлопчику провели резекцію ураженої частини кишківника, сформували анастомоз, вивели стому. На завершальному етапі стому закрили.

Рішення хірургів Охматдиту та обраний ними шлях порятунку дитини виявилися єдино правильними.

Микола щасливий! Разом з ним і батьки, і вся команда лікарів. У хлопчика попереду ціле життя.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит