Зі столичного Охматдиту виписали однорічного Дмитрика, що мав рідкісне захворювання – синдром Гурлера, і якого лікарі врятували завдяки трансплантації кісткового мозку.

Донора, що підходив малюку за всіма показниками, знайшли аж у США.

Це перший такий випадок в Україні, коли рятівні кровотворні клітини доставлялися аж через океан, за тисячі кілометрів. 26-річного американця, що погодився стати донором для українського хлопчика, знайшов Український реєстр донорів кісткового мозку.

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Трансплантологи дуже нервували, адже міжнародний максимальний стандарт доставки донорського матеріалу від моменту забору – 72 години. Враховуючи, що в Україні війна, тому утруднена логістика, боялися не встигнути.

Але дива трапляються – рятівні клітини для 1-річного Дмитрика доправили до Києва всього за 42 години.

Трансплантація пройшла успішно. Велика дяка усім – трансплантологам, гематологам, неврологам, генетикам, лабораторній службі, лікарям Центру служби крові. Та й без допомоги БФ Таблеточки, які доклали зусиль для доставки донорських клітин, не впоралися б.

Завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Охматдиту Олександр Лисиця розповів, що таких випадків, як у Дмитрика, один на 100 тисяч.

Синдром Гурлера вражає центральну нервову систему, опорно-рухову систему, серцево-судинну систему. Трансплантація кісткового мозку – єдиний порятунок при такому діагнозі.

– За останні чотири роки Дмитрик став третім українцем з таким діагнозом, якому провели трансплантацію кісткового мозку, – додав Лисиця.

І ось минув місяцю. Малюка з мамою виписують з лікарні. Це справжнє свято – і для лікарів, і для Дмитрика, і, звісно, для мами.

Попереду ще довгий шлях реабілітації та амбулаторне лікування.

Малюк з мамою найближчим часом житимуть поряд з лікарнею, щоб постійно знаходитися під наглядом лікарів, які доклали чимало зусиль для порятунку дитини.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит