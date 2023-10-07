Из столичного Охматдета выписали годовалого Диму, у которого было редкое заболевание — синдром Гурлера, и которого врачи спасли благодаря трансплантации костного мозга.

Донора, подходившего малышу по всем показателям, нашли аж в США.

Это первый такой случай в Украине, когда спасительные кроветворные клетки доставлялись через океан, за тысячи километров.

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26-летнего американца, который согласился стать донором для украинского мальчика, нашел Украинский реестр доноров костного мозга.

Трансплантологи очень нервничали, ведь международный максимальный стандарт доставки донорского материала с момента забора — 72 часа. Учитывая, что в Украине война, поэтому затруднена логистика, боялись не успеть.

Но чудеса случаются — спасительные клетки для Димы доставили в Киев всего за 42 часа.

Трансплантация прошла успешно. Большое спасибо всем — трансплантологам, гематологам, неврологам, генетикам, лабораторной службе, врачам Центра службы крови.

Да и без помощи БФ Таблеточки, которые приложили усилия для доставки донорских клеток, не справились бы.

Заведующий отделением трансплантации костного мозга Охматдета Александр Лисица рассказал, что таких случаев, как у Димы, один на 100 тысяч.

Синдром Гурлера поражает центральную нервную систему, опорно-двигательную систему, сердечно-сосудистую систему. Трансплантация костного мозга — единственное спасение при таком диагнозе.

— За последние четыре года Дима стал третьим украинцем с таким диагнозом, которому провели трансплантацию костного мозга, — добавил Лисица.

И вот прошел месяц. Малыша с мамой выписывают из больницы. Это настоящий праздник — и для врачей, и для Димы, и, конечно, для мамы.

Впереди еще долгий путь реабилитации и амбулаторное лечение.

Малыш с мамой в ближайшее время будут жить рядом с больницей, чтобы постоянно находиться под наблюдением врачей, которые приложили немало усилий для спасения ребенка.

Источник и фото: НДСЛ Охматдит