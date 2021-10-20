Во Львовской больнице скорой медицинской помощи от осложнений Covid-19 умерла 40-летняя женщина, имевшая троих детей. Самому маленькому нет и года.

Женщина не была вакцинирована, более того, она активно выступала против вакцинации. Еще двое членов ее семьи, тоже невакцинированные, имеют положительные ПЦР-тесты, но легкое течение болезни.

Два дня назад женщину доставили в больницу в критическом состоянии. Она умирала дважды. И дважды медикам удавалось вернуть ее к жизни. Они не отходили от нее двое суток. Но, к сожалению, сегодня утром женщина умерла.

— Она умирала в сознании от дыхательной недостаточности, — сообщила заведующая реанимации Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова Наталия Матолинец. — Ее легкие просто сгорели.

Для тех, кто не верит в коронавирус или же отрицает вакцинацию, врачи Львовской больницы скорой помощи могут организовать экскурсию в Covid-отделение, чтобы собственными глазами увидеть, как умирает человек, который не может вдохнуть воздух, а потом квест – выйти к родственникам умершего от Covid-19 и известить их об этом.

Может, тогда каждый спросит себя: а что я сделал для того, чтобы остановить эту трагедию в Украине, чтобы самому не оказаться в реанимации на грани жизни и смерти.

От имени всех врачей Наталия Матолинец обратилась к людям с мольбой (!) вакцинироваться, носить средства индивидуальной защиты и соблюдать все требования карантинных ограничений.

Ведь врачи и медперсонал клиник давно на грани физического, духовного и психологического истощения. Во Львовской больнице скорой медицинской помощи уже пересекли отметку 50 больных в реанимации и более 500 больных в отделениях.

В реанимации нет ни одного пациента с прививкой!

— За минувшие сутки в больнице умерло девять пациентов, в реанимации – четыре, — сообщила реаниматолог. — Умер молодой человек 32 лет, оставив родителей и жену с маленьким ребенком. Похоронили двух братьев – 47 и 51 лет, они страдали сахарным диабетом. Всех этих людей привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Да, многие и выздоравливают, а после этого становятся сторонниками вакцинации и понимают врачей. К сожалению, это происходит только после тяжелой страшной болезни.

Давайте будем заботиться друг о друге и молиться за больных и врачей, как просит врач-реаниматолог Наталия Матолинец. И вакцинироваться!

Источник: Ирина Заславец