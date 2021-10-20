У Львівській клініці швидкої медичної допомоги від ускладнень Covid-19 померла 40-річна жінка, що мала трьох дітей. Найменшому немає й року.

Жінка не була вакцинована. Ба більше, вона активно виступала проти вакцинації. Ще двоє членів її родини, теж невакциновані, мають позитивні ПЛР-тести, але легший перебіг хвороби.

Два дні тому жінку доправили до лікарні у критичному стані. Вона помирала двічі. І двічі медикам вдавалося повернути її до життя. Вони не відходили від неї дві доби. Але, на жаль, сьогодні вранці жінка померла.

– Вона помирала у свідомості від дихальної недостатності, – повідомила завідувачка реанімації Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова Наталія Матолінець. – Її легені просто згоріли.

Для тих, хто не вірить у коронавірус або ж відкидає вакцинацію, лікарі Львівської лікарні швидкої допомоги можуть організувати екскурсію у Covid-відділення, щоб на власні очі побачити, як помирає людина, що не може вдихнути повітря, а потім квест – вийти до родичів померлого від Covid-19 і сповістити їх про це.

Може, тоді кожен поставить собі запитання, а що я зробив для того, щоб зупинити цю трагедію в Україні, щоб самому не опинитися у реанімації на межі життя та смерті.

Від імені всіх лікарів світу Наталія Матолінець звернулася до людей з благанням (!) вакцинуватися, носити засоби індивідуального захисту та дотримуватися всіх вимог карантинних обмежень.

Адже лікарі і медперсонал клінік давно на межі фізичного, духовного та психологічного виснаження. У Львівській лікарні швидкої медичної допомоги уже перетнули позначку 50 хворих у реанімації та понад 500 хворих у відділеннях.

У реанімації немає жодного пацієнта зі щепленням!

– За минулу добу в лікарні померло 9 пацієнтів, у реанімації – 4, – повідомила реаніматолог. – Помер молодий чоловік 32 років, залишивши батьків і дружину з маленькою дитиною. Поховали двох братів – 47 і 51 років, вони страждали на цукровий діабет. Всіх цих людей привезли до лікарні у вкрай важкому стані.

На щастя, багато й одужують, а одужавши, стають прихильниками вакцинації і розуміють лікарів. Сумно, що це стається тільки після важкої виснажливої хвороби.

Давайте будемо піклуватися одне про одного і молитися за хворих і лікарів, як просить лікар-реаніматолог Наталія Матулинець. І вакцинуватися!

Джерело: Ірина Заславець