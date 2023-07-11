С начала года донорская кожа спасла жизнь 47 пациентам.

Уже более года в Украине успешно используют для лечения военных и гражданских с большой площадью ожогового поражения кожу от посмертного донора, так называемые аллотрансплантаты кожи (АК). Но потребность в них растет. Потому что война.

Минздрав ускорил работу над развитием направления изготовления и применения биоимплантов. Ведь эта методика — одна из самых действенных при лечении ожогов II-III степени.

С мая, когда началось производство, по июль 2023 года было изготовлено около 10 м² аллотрансплантатов кожи. Из них примерно 8,7 м² — уже использовано для спасения пациентов.

До этого времени имплантация биоимплантатов кожи в Украине не применялась. Лечение ожоговой болезни проводили с использованием искусственных покрытий или ксенографтов (материалов животного происхождения).

В настоящее время 8 гражданских и военных медучреждений в Одессе, Киеве, Львове, Черкассах, Виннице и Днепре используют АК для лечения ожоговой болезни.

Запасы в банках кожи, в первую очередь, зависят от людей, которые готовы проявить жертвенность и дать согласие на посмертное изъятие биоматериалов ради спасения других.

При этом имплантация аллотрансплантатов кожи не требует подбора соответствующего донора, который должен был бы обязательно подходить реципиенту по ряду показателей.

Ведь после обработки и консервирования биоматериалы становятся низкоиммуногенными, то есть такими, которые не вызывают резкого иммунного ответа.

Первые банки кожи запустились в Днепропетровском отделении ГП Биоимплант МЗ Украины и на базе Львовской городской больницы скорой помощи им. св. Пантелеймона.

Как же наполняются наполнения банки кожи?

Процесс производства АК можно разбить на три условных этапа.

Этап 1. Трансплант-координаторы медучреждений, судмедэкспертного или паталогоанатомического бюро получают согласие родственников умерших доноров на изъятие фрагментов кожи.

Этап 2. В условиях асептической техники и с помощью специального оборудования проводится изъятие фрагментов кожи умершего донора с последующей упаковкой в стерильные герметичные пакеты.

Информация об этом в обязательном порядке вносится в Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕГИСТ).

Этап 3. В условиях контролируемого температурного режима анатомические материалы транспортируются в производственные помещения, где проходят дальнейшую обработку и консервирование.

В результате появляются стерильные биоимплантаты кожи, которые при условии правильного хранения остаются пригодными до 2 лет.

Изымать анатомические материалы, в частности кожу у посмертных доноров, имеют право Полтавское и Днепропетровское областные бюро судебно-медицинской экспертизы и Львовская городская больница скорой помощи им. святого Пантелеймона.