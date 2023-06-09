9 июня 2023, 18:38 Валентина Андрейко журналіст

На заседании правительства в пятницу, 9 июня, принято решение, которым утвержден порядок взаимодействия в сфере посмертного донорства субъектов национальной системы трансплантации, структурных подразделений и органов Национальной полиции. Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, документ, в частности, определяет: механизм привлечения судебно-медицинского эксперта к процедуре изъятия анатомических материалов;

основания для обоснованных возражений судебно-медицинского эксперта по изъятию анатомических материалов у донора-трупа в случаях, когда смерть мозга была диагностирована у лиц с подозрением на насильственную смерть;

организацию сопровождения транспортными средствами Национальной полиции транспортных средств, привлеченных к перевозке анатомических материалов или реципиентов, и бригады изъятия анатомических материалов у донора-трупа. Система трансплантации органов от посмертного донора приобретает правовые аспекты. Читайте также: Более двух сотен успешных операций за пять месяцев: несмотря на войну, в Украине стремительно развивается трансплантология Источник: Тарас Мельничук

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