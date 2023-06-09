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Чтобы спасать жизни: Кабмин утвердил порядок взаимодействия ведомств в сфере посмертного донорства

9 июня 2023, 18:38
Валентина Андрейко журналіст
хірурги, операція
Источник: Pixabay

На заседании правительства в пятницу, 9 июня, принято решение, которым утвержден порядок взаимодействия в сфере посмертного донорства субъектов национальной системы трансплантации, структурных подразделений и органов Национальной полиции.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, документ,  в частности, определяет:

  • механизм привлечения судебно-медицинского эксперта к процедуре изъятия анатомических материалов;
  • основания для обоснованных возражений судебно-медицинского эксперта по изъятию анатомических материалов у донора-трупа в случаях, когда смерть мозга была диагностирована у лиц с подозрением на насильственную смерть;
  • организацию сопровождения транспортными средствами Национальной полиции транспортных средств, привлеченных к перевозке анатомических материалов или реципиентов, и бригады изъятия анатомических материалов у донора-трупа.

Система трансплантации органов от посмертного донора приобретает правовые аспекты.

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Источник: Тарас Мельничук

Теги
Донорство Кабінет міністрів трансплантація органів
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