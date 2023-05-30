Казалось бы, война, невозможность использовать медицинскую авиацию для доставки донорского органа, а трансплантология в Украине активно развивается.

С начала года было проведено 205 трансплантаций. Из них — 76 от живого и 129 от умершего донора.

В то же время за аналогичный период 2022 года осуществили только 117 пересадок органов.

Тенденция стабильного роста наблюдается уже несколько лет. Так, по итогам 2022 года, врачи провели на 22,7% больше пересадок, чем за 2021 год. А за пять месяцев нынешнего года выполнено уже более 53% от общего объема трансплантаций, состоявшихся за весь 2022 год.

Увеличивается и процент пересадок органов от умершего донора: от 53,7% в 2021 году до 55% в 2022. За пять месяцев 2023 года этот показатель достиг более 60%.

Тем не менее, национальный лист ожидания Единой государственной информационной системы трансплантации все пополняется. По состоянию на начало мая здесь зарегистрирован 2 161 пациент. Из этой очереди:

1409 человек — ожидали пересадку почек;

348 — ждали донорское сердце;

326 — нуждались в пересадке печени;

33 — ждали трансплантации легких;

24 — ожидали пересадки поджелудочной железы;

18 — нуждались в комплексной трансплантации сердце-легкие.

26 мая 2023 года правительство расширило перечень медучреждений, которые могут проводить операции по трансплантации органов.

К нему добавились: коммунальное некоммерческое предприятие Больница Святого Мартина на Закарпатье и коммунальное некоммерческое предприятие Центральная городская клиническая больница Сумского городского совета.

Поэтому отныне государство будет гарантировать оплату трансплантаций органов не в 42, а уже в 44 больницах страны.

Положительно повлиять на решение проблемы трансплантации органов может не только увеличение количества трансплантационных центров и соответствующих специалистов, но и повышение уровня донорства.

Каждый человек может написать согласие на донорство органов после своей смерти. Его нужно адресовать трансплант-координатору опорной больницы или центра трансплантации.

Это благородная миссия.