В Украине действует государственная система трансплантаций. И сегодня, когда трансплантология все большее развивается, а сообщения об успешной трансплантации органов все чаще появляются в СМИ, эта информация обнадеживает.

По данным специализированного государственного учреждения Украинский центр трансплант-координации уже зарегистрировано 339 заявлений о согласии на посмертное донорство.

— По состоянию на 27.04.2023 года в системе трансплантаций (ЕГИСТ) зарегистрировано 339 заявлений о согласии на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов из тела после смерти мозга или биологической смерти, — говорится в сообщении.

В то же время, по утверждению представителей Украинского центра трансплант-координации, не зарегистрировано ни одного заявления об отказе от посмертного донорства.