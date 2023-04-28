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Шанс на жизнь: в Единой системе трансплантации уже 339 заявлений на посмертное донорство

28 апреля 2023, 18:54
Валентина Андрейко журналіст
медики
Источник: Depositphotos

В Украине действует государственная система трансплантаций. И сегодня, когда  трансплантология все большее развивается, а сообщения об успешной трансплантации органов все чаще появляются в СМИ, эта информация обнадеживает.

По данным специализированного государственного учреждения Украинский центр трансплант-координации уже зарегистрировано 339 заявлений о согласии на посмертное донорство.

— По состоянию на 27.04.2023 года в системе трансплантаций (ЕГИСТ) зарегистрировано 339 заявлений о согласии на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов  из тела после смерти мозга или биологической смерти, — говорится в сообщении.

В то же время, по утверждению представителей Украинского центра трансплант-координации, не зарегистрировано ни одного заявления об отказе от посмертного донорства.

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Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Донорство трансплантація органів
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