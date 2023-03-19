Специалисты больницы Святого Мартина в Мукачево вчера, 18 марта, успешно провели трансплантацию почки 42-летнему Ивану из Шумска Тернопольской области. В очередь на пересадку органа в ЕГИСТ (Единая государственная информационная система трансплантации) мужчина встал год назад.

Как рассказали сотрудники больницы, это была уже четвертая пересадка органов в этом лечебном учреждении.

Стало известно, что после констатации смерти мозга, семья умершего дала согласие на донорство почек и печени.

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Что касается Ивана, который стал одним из реципиентов (то есть человеком, которому пересадили орган), то проблемы с почками у него были уже давно, а после перенесенного наводнения эти органы совсем отказали.

Мужчина начал посещать диализ три раза в неделю, пока ЕГИСТ не решила, что одну из донорских почек должен получить именно он. Операция прошла успешно.

Еще одну почку и печень увезли для пересадки во Львов. Забор органов и трансплантацию врачи провели совместно со специалистами Первого медицинского объединения Львова.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и выражает огромную благодарность семье донора, благодаря которому он получил шанс на нормальную жизнь.

Источник: mukachevo.net